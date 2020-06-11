ارتفاع عدد الوفيات بعد غرق مركب مهاجرين قبالة تونس

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:26 11/06/2020 حدث بتاريخ: 18:39 11/06/2020

أكدت السلطات التونسية ارتفاع حصيلة الوفيات بعد غرق مركب مكتظ بمهاجرين أفارقة قبالة سواحل البلاد. وحسب آخر حصيلة فإن ما لا يقل عن 46 مهاجرا لقوا حتفهم بعد أن انتشل حرس السواحل المزيد من الجثث.

أعلن مصدر من منظمة الهلال الأحمر للإغاثة عن ارتفاع حصيلة غرقىمركب المهاجرين بسواحل جزيرة قرقنة التونسية ليصل إلى أكثر من 46 حتى صباح اليوم الخميس (11 يونيو/ حزيران 2020). وقال مدير عام المنظمة في ولاية صفاقس أنس الحكيم إن عدد الجثث المنتشلة بات مؤكدا اليوم فوق 46 جثة فيما تستمر عمليات التمشيط والبحث عن عدد آخر من المفقودين المحتملين.

وهذه أحدث كارثة تشهدها سواحل تونسخصوصا جزيرة قرقنة، التي تعد منصة رئيسية لرحلات الهجرة غير النظامية نحو السواحل الايطالية، منذ حادثة الغرق الجماعية في يونيو/ حزيران 2018 والتي أدت إلى وفاة أكثر من 80 شخصا في انقلاب مركب.

وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي إن 36 جثة وصلت إلى الطب الشرعي للتشريح من بينها جثة 23 امرأة وطفلان كما جرى انتشال أشلاء لجثث أخرى. وأضاف أن أغلب الغرقى ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ومن بين الجثث أيضا جثة ربان المركب وهو تونسي من جهة صفاقس.

وقال التركي إن إفادة أصدقاء الغرقى تشير إلى أن المركب كان يقل 53 مهاجرا بيد أنه لا يمكن التحقق فعليا من هذا الرقم حتى الآن.