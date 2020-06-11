قطاع المطاعم في سوريا بين مطرقة قيود كورونا وسندان الغلاء

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:24 11/06/2020 حدث بتاريخ: 17:09 11/06/2020

قبل بضعة أشهر فقط كان مجرد العثور على طاولة في أحد المطاعم بمدينة دمشق القديمة شبه مستحيل، لكن الآن توفرت الطاولات وندر الزبائن، بل إن قطاع المطاعم كله في سوريا أضحى ضحية بين مطرقة قيود فيروس كورونا المستجد وسندان الغلاء الذي أصبح حائلا بين الناس والتردد على المطاعم.

وعلى الرغم من قرار الحكومة السورية الخاص بتخفيف إجراءات العزل العام للحد من تفشي فيروس كورونا وإعادة فتح المطاعم منذ الأسبوع الماضي، لا يزال الكثير من المطاعم مهجورا، ويُحّمل أصحابها الفيروس وارتفاع الأسعار المسؤولية.

فبعد إغلاق لمدة شهرين للحد من تفشي فيروس كورونا والوضع الاقتصادي الحالي في سوريا الذي تفاقم بسبب العقوبات الغربية والصراع المدمر، ارتفعت الأسعار لمستويات لا يمكن لرواد المطاعم وأصحابها معا تحملها.

وعن ذلك يقول يوسف معراوي، وهو صاحب مطعم في دمشق القديمة، "مصروف كبير كان ع الأشخاص، ع الزبائن، وبنفس الوقت نحنا اليوم نعاني من ارتفاع المواد، ونحنا بصراحة كتير متفاجئين، عم نقرأ أرقام مرتفعة جدا، ففي ضغط ع الطرفين، ع الزبون وعلى أصحاب المنشآت".

وقال موسى الشدايدة، وهو مدير مطعم، "طبعا رح يؤثر ع المصلحة كلياتها، مصلحة المطاعم اليوم إذا ظل الغلاء فما بتوقع الزبون يجي اللي كان يتردد ع المطعم ثلاث أو أربع مرات، بيجوز اليوم يتردد مرة، وبيجوز ما يتردد ع نسبة ها الغلاء هاد".

وقال محمد، موظف وزبون لأحد المطاعم، "بس تجي ع المطعم عم تفوت ما فيه حدا هلق (الآن) أنا قاعد هون متعود أشرب كاسة عصير، هلق شو استفدت أنا؟ ما فيه أرجيلة (شيشة)، ما فيه حدا بالمطعم، يعني زادت الاكتئاب اكتئاب".

وهبطت الليرة السورية لمستوى قياسي جديد يوم الاثنين (8 يونيو حزيران) لتسجل ثلاثة آلاف ليرة مقابل الدولار، الملاذ الآمن، في تسارع للهبوط الحر للعملة السورية.

ويقول متعاملون إن الناس يسارعون لاكتناز الدولار من أجل حماية مدخراتهم، وأوقف العديد من رجال الأعمال معاملاتهم التجارية انتظارا لنهاية تقلبات الأسعار بشكل جامح.

ويقول أصحاب مطاعم إن سعر الوجبة في مطعم تضاعف ووصل إلى مستويات "مفاجئة" وفقا لمالك مطعم واحد.

وتركت إجراءات الإغلاق العديد من عمال اليومية يكافحون بدون عمل.

ويظهر السوريون الراغبون في الاسترخاء حاليا وهم يجلسون على الأرصفة بجوار المقاهي، التي لم يعد في مقدورهم التردد عليها، في عطلة نهاية الأسبوع وهم يدخنون الشيشة الخاصة بهم دون حاجة إلى القلق بشأن قيمة الفاتورة.