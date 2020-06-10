قطر تسجل 4 وفيات و1716 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:58 10/06/2020 حدث بتاريخ: 16:58 10/06/2020

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأربعاء تسجيل أربع وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 66 وفاة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 1716 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 73595حالة.

كما أشارت إلى تسجيل 1844 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 49413 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4929 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى .269964

وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.