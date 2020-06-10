لبنان يسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:46 10/06/2020 حدث بتاريخ: 16:58 10/06/2020

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الأربعاء تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1388 حالة.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن الإصابات المذكورة كلها بين المقيمين ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها ليستقر عدد الوفيات عند 30 حالة منذ 21 شباط / فبراير الماضي.

ولفتت إلى أن اجمالي حالات الشفاء بلغت .832

وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى الخامس من تموز/ يوليو المقبل.