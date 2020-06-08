الخارجية الروسية: موسكو وأنقرة تؤيدان عملية للسلام في ليبيا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:41 08/06/2020 حدث بتاريخ: 21:42 08/06/2020

قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتفق مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو على ضرورة تهيئة الظروف لعملية سلام في ليبيا.

وتدعم روسيا وتركيا طرفين متناحرين في الصراع الليبي.

وذكر بيان للوزارة أن الوزيرين اتفقا أيضا في اتصال هاتفي على ضرورة الإسراع بتعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية عبرت في وقت سابق عن تأييدها لمبادرة مصرية تهدف للتشجيع على ترتيب مفاوضات بين طرفي الحرب في ليبيا.