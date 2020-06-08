المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تؤكد استئناف الإنتاج في حقل الفيل

صورة أرشيفية لمقر المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بطرابلس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:39 08/06/2020 حدث بتاريخ: 18:40 08/06/2020

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الاثنين انها استأنفت الإنتاج في حقل الفيل النفطي عند مستوى مبدئي 12 ألف برميل يوميا وأنه سيعود إلى طاقته الكاملة البالغة 70 ألف برميل يوميا في غضون 14 يوما.

وأعلنت المؤسسة في بيان أيضا عن رفع حالة القوة القاهرة على صادرات الفيل وحقل الشرارة حيث استؤنف الإنتاج أيضا يوم السبت بعد إغلاق أثناء حصار نفطي فرضته قوات متمركزة في شرق البلاد.

وكان مهندسان نفطيان في حقل الفيل أبلغا رويترز يوم الأحد أن الإنتاج في الحقل استؤنف.