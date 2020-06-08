قطر: 3 وفيات و1369 إصابة جديدة بـ"كورونا"

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:12 08/06/2020 حدث بتاريخ: 16:12 08/06/2020

أعلنت قطر اليوم الاثنين تسجيل ثلاث وفيات و1368 اصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليتجاوز اجمالي الاصابات 70 الفا.

وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان ان عدد الوفيات ارتفع الى 57 حالة وفاة بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة لثلاثة اشخاص كانوا يتلقون الرعاية الطبية في وحدات العناية المركزة.

واضافت ان 1368 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) سجلت اليوم ليصل عدد الاصابات الى 70158 حالة مؤكدة ان الحالات الجديدة هي لعمالة وافدة اصيبت بالفيروس نتيجة المخالطة.

واوضحت ان حالات الشفاء بلغت اليوم 1597 حالة ليصل اجمالي حالات الشفاء من (كورونا) إلى 45935 حالة.