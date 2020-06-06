مصر تعلن عن مبادرة جديدة بشأن ليبيا مع زعماء شرق البلاد

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "الى اليمين" وخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" في القصر الرئاسي بالقاهرة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:10 06/06/2020 حدث بتاريخ: 16:03 06/06/2020

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت عن مبادرة جديدة بشأن ليبيا مع زعماء شرق البلاد تتضمن تشكيل مجلس رئاسي منتخب ووقف إطلاق النار اعتبارا من الثامن من يونيو حزيران.

وقال السيسي متحدثا إلى جانب القائد العسكري خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) وعقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا إن الاتفاق يشمل تجديد الدعوة لاستئناف المفاوضات في جنيف وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.