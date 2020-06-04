أردوغان: تركيا ستزيد دعمها لحكومة السراج في ليبيا

أردوغان "إلى اليمين" خلال مؤتمر صحفي مع السراج في أنقرة يوم الخميس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:43 04/06/2020 حدث بتاريخ: 18:44 04/06/2020

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس أن أنقرة ستزيد دعمها لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وأنه لا حل للصراع هناك إلا بحل سياسي برعاية الأمم المتحدة.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع السراج في أنقرة إن قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر وداعميه هم أكبر عقبة أمام السلام. ويهاجم الجيش الوطني الليبي، الذي يتلقى دعما من الإمارات وروسيا ومصر، طرابلس منذ أبريل نيسان 2019 لكن دُفع للتراجع في الشهور القليلة الماضية.

ومن ناحية أخرى، قال أردوغان إن تركيا وليبيا ستعززان من عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط.