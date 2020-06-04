تركيا تؤكد دعمها لدور الأردن في حماية المقدسات الإسلامية في القدس

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:40 04/06/2020 حدث بتاريخ: 17:44 04/06/2020

أكدت تركيا اليوم الخميس موقفها الداعم لدور الأردن في حماية المقدسات الإسلامية في القدس.

جاء هذا في بيان للسفارة التركية لدى عمان، ردا على تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن محاولات لمنازعة الأردن في دوره لحماية المقدسات الإسلامية في القدس.

وقالت السفارة، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، : "نرى أن بعض التعليقات التي وردت في الإعلام في الآونة الأخيرة حول وصاية الأماكن المقدسة في مدينة القدس، ليست إلا شائعة تهدف إلى تشتيت الأنظار عن الاستعدادات للضم الذي يتعارض مع القانون الدولي".

وتعتزم إسرائيل ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة خلال الشهر القادم وفقا لخطة السلام المقدمة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابعت السفارة أن "تركيا تدعم بقوة دور الأردن في حماية الأماكن المقدسة ... وتؤمن بأن الأردن يقوم بتحمل مسؤوليته على أفضل وجه".

وتعد دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس، بموجب اتفاقية وادي عربة للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.