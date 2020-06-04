لبنان: ارتفاع عدد اصابات "كورونا" الى 1306 حالات

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:57 04/06/2020 حدث بتاريخ: 17:05 04/06/2020

اعلن لبنان اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) الى 1306 حالات بعد تسجيل 50 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقرير يومي انه سجلت حالة وفاة جديدة في الساعات ال24 الماضية لترتفع الوفيات الى 28 حالة.

واضافت انه في المقابل ارتفع عدد حالات الشفاء الى 731حالة شفاء فيما بلغ مجموع الفحوصات التي اجريت في الساعات الماضية 2199 فحصا.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قرر اليوم تمديد حالة التعبئة العامة حتى الخامس من يوليو المقبل لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) في البلاد.