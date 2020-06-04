الأزهر يعلن إقامة صلاة الجمعة غداً بدون حضور جمهور

الأزهر الشريف

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:41 04/06/2020 حدث بتاريخ: 16:41 04/06/2020

أعلن الأزهر الشريف اليوم الخميس عن إقامة صلاة الجمعة غدا في الجامع الأزهر بحضور أئمة الجامع والعاملين به بدون حضور جمهور.

وقال الأزهر ، في بيان صحفي حسبما أفاد موقع بوابة "الأهرام" الالكتروني اليوم ، إن ذلك يأتي مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا.

وأوضح الأزهر أن خطبة الجمعة المقبلة سيلقيها الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ب الأزهر ، عن "الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد".

وأشار إلى أن الخطبة ستبث على شاشات التلفزيون وصفحات الأزهر الشريف في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

وتعد هذه أول صلاة جمعة تقام في الجامع الأزهر، منذ قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بوقف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتًا بالجامع الأزهر في 21آذار/ مارس الماضي ، نتيجة لانتشار وباء كورونا.