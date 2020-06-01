مسلمو موسكو يقدمون مساعدات لعائلات محتاجة في لبنان واليمن وفلسطين

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:49 01/06/2020 حدث بتاريخ: 18:50 01/06/2020

قال مفتي موسكو إلدار عليوتدينوف، إن مسلمي العاصمة الروسية لا يقدمون المساعدة فقط للمواطنين والعمال المهاجرين داخل البلاد، بل ولأخوتهم في الدين من خارج روسيا.

وفي هذا الصدد، أكد عليوتدينوف أن مسلمي موسكو أرسلوا المساعدات الإنسانية الغذائية إلى الآلاف من العائلات المحتاجة، في لبنان واليمن وفلسطين.

وأضاف المفتي: "يقدم مسلمو موسكو، مساعدة كبيرة ليس فقط للروس والعمال المهاجرين الذين أصبحوا دون عمل، بسبب الوضع الصعب على خلفية وباء فيروس كورونا المستجد، بل ولعائلات في خارج روسيا".

لذلك، وفقا للمفتي، "منذ أكثر من شهر، اتصل بزملائه المؤمنين من لبنان الذين اشتكوا من الوضع الحرج في البلاد الذي تعاني منه عائلات لبنانية وكذلك اللاجئين السوريين الموجودين هناك".

وقال المفتي: "لقد قدمنا ​​المساعدة إلى 1000 عائلة في لبنان، و 1500 عائلة في فلسطين، و 1000 عائلة في اليمن. لقد قمنا بجمع وتحويل الأموال لشراء السلال الغذائية التي تكفي كل عائلة لعدة أسابيع".

وشدد المفتي على أن مسلمي موسكو، على استعداد لمواصلة دعم ومساعدة المحتاجين.