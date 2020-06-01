الإمارات تطالب إسرائيل بالكف عن التهديد بضم الضفة الغربية

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاس

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:02 01/06/2020 حدث بتاريخ: 11:07 01/06/2020

ذكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاس اليوم الاثنين أن أي تحرك أحادي لضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال في تدوينة على تويتر "الحديث الإسرائيلي المستمر عن ضم أراض فلسطينية لا بد أن يتوقف... أي تحرك إسرائيلي أحادي سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية السلام وسيقوض حق الفسلطينيين في تقرير المصير وسيشكل رفضا للإجماع الدولي والعربي بخصوص الاستقرار والسلام".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حكومته ستبدأ اعتبارا من أول يوليو تموز مناقشة خطته لبسط السيادة الإسرائيلية على أراض يريدها الفلسطينيون دولة لهم.