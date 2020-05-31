السودان: تمديد اغلاق المطارات اسبوعين اضافيين

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:21 31/05/2020 حدث بتاريخ: 15:37 31/05/2020

اصدرت سلطات الطيران المدني بالسودان قرارا بتمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية مدة اسبوعين اضافيين.

وقالت هيئة الطيران المدني في بيان ان الخطوة تاتي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة بإعلان الحظر الشامل في البلاد.

واضافت ان رحلات البضائع المجدولة والإضافية ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني ورحلات الشركات العاملة في مجال حقول البترول مستثناة من قرار الاغلاق بالإضافة إلى رحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

وكانت السلطات السودانية قررت في مارس الماضي إغلاق المطار والمعابر الحدودية في إطار خطة احترازية أقرتها الحكومة للحد من انتقال جائحة "كورونا" الى البلاد.

وسجل السودان 4800 حالة اصابة بفيروس (كورونا) متضمنة 262 وفاة فيما تماثلت 457 حالة للشفاء لتبلغ جملة حالات المتعافين 1272.