قطر تسجل حالتي وفاة و1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:15 31/05/2020 حدث بتاريخ: 14:34 31/05/2020

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاحد تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 38 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 1648 إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 56910 حالات.

كما أشارت إلى تسجيل 4451 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 30290 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4081 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى .222069

وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.