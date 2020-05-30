الخارجية الصينية: العلاقات مع مصر حققت قفزة كبيرة

علم مصر

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:54 30/05/2020 حدث بتاريخ: 13:55 30/05/2020

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن العلاقات الصينية - المصرية حققت تطورا وقفزة كبيرة نحو الأمام، مشيرا إلى التعاون الثنائي بين البلدين بشأن مكافحة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، بمناسبة الذكرى 64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين بكين والقاهرة إن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين الجديدة، وقد صمدت العلاقات الصينية المصرية منذ إقامتها، أمام اختبار الوضع الدولي المتغير، وتتطور بشكل مطرد وصحي".

وأضاف أنه "في عام 2014 أقامت الصين ومصر شراكة استراتيجية شاملة. وفي السنوات الأخيرة، وتحت رعاية شخصية وتوجيه من الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والصيني شي جين بينغ، حققت العلاقات المصرية الصينية تطورا تاريخيا وقفزة كبيرة نحو الأمام، وأسفر التعاون العملي في مختلف المجالات عن نتائج مثمرة". وقال المتحدث إنه "في مواجهة فيروس كورونا، تقف الدولتان معا في السراء والضراء، على مستوى المساعدة والدعم"، مشيرا إلى أن "الصين على ثقة تامة في مستقبل مشرق للعلاقات الثنائية، وسيواصل البلدان تعزيز الربط بين استراتيجيات التنمية في بلديهما، وتعميق وتوسيع التعاون العملي، وبناء علاقات ثنائية تكون نموذجا يحتذى به لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك بين الصين وإفريقيا".