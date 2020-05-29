مصر: 1289 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" و34 حالة وفاة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:58 29/05/2020 حدث بتاريخ: 22:05 29/05/2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الجمعة عن تسجيل 1289 حالة اصابة جديدة بفيروس ( كورونا المستجد – كوفيد 19 ) و 34 حالة وفاة .

وبين المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان ان 152 من المصابين بالفيروس خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 6237 حالة من ضمنهم 5511 حالة شفاء.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 22082 حالة من ضمنهم 879 حالة وفاة.