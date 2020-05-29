36 ألف فحص جديد لفيروس كورونا المستجد في الإمارات

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:41 29/05/2020 حدث بتاريخ: 21:41 29/05/2020

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية الجمعة عن إجرائها أكثر من 36 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وساهم تكثيف الفحوصات وتوسيع نطاقها على مستوى الدولة في الكشف عن 638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها "حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة".

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 33,170 حالة.

وأعلنت الوزارة عن حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 260 حالة.

ودعت وزارة الصحة أفراد المجتمع إلى "التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع".

كما أعلنت الوزارة عن 412 حالة شفاء تام جديدة ومن أعراض المرض بعد تلقي المرض الرعاية الصحية في المستشفى.