الرئيس المصري: أعداء الوطن يشككون في جهود الدولة لمواجهة كورونا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:06 28/05/2020 حدث بتاريخ: 14:06 28/05/2020

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس أن أعداء الوطن من المتربصين يحاولون التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد و إنجاز لمواجهة وباء كورونا .

وقال السيسي ، في رسالة للشعب المصري من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"نقف معا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات" .

وتابع :"وفي ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً في مواجهة هذا الوباء و الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الإقتصادى في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد و إنجاز" .

وأضاف :وإنني أؤكد ثقتي العالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الأربعاء تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ووفاة 19 حالة جديدة.