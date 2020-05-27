إصابة جنود أتراك في انفجار بإدلب السورية

صورة أرشيفية لجنديان تركيان على طريق "إم4" السريع في سوريا

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:10 27/05/2020 حدث بتاريخ: 19:01 27/05/2020

أصيب جنود أتراك في هجوم على طريق سريع بمدينة إدلب السورية، استهدف قافلتهم العسكرية، حسب ما ذكرت وكالة "ديميرورين" للأنباء، الأربعاء.

وقالت الوكالة، إن قنبلة انفجرت على طريق "إم4" السريع في إدلب، لدى مرور قافلة تركية، مما أسفر عن إصابة جنود، بعضهم في حالة حرجة.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه سُمع دوي انفجار عنيف في محيط طريق حلب – اللاذقية "M4" الدولي، من جهة منطقة الغسانية بريف جسر الشغور، ناجم عن استهداف آليات تابعة للقوات التركية، ترافقها آليات تابعة للفصائل بعبوات ناسفة.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فقد أسفر الانفجار عن إصابة مجند وضابط من القوات التركية، أحدهما جراحه خطرة، جرى نقلهما عبر حوامات تركية إلى المشافي التركية في منطقة الريحانية ضمن لواء إسكندرون.