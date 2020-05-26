السعودية تسمح بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة

مسجد خال من المصلين في الرياض في صورة بتاريخ 20 مايو 2020

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:37 26/05/2020 حدث بتاريخ: 21:38 26/05/2020

ذكر التلفزيون السعودي يوم الثلاثاء أن السعودية ستسمح بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة وذلك في إطار تخفيف المملكة لقيود الحركة التي كانت قد فرضتها لكبح انتشار فيروس كورونا.

وقال التلفزيون الرسمي بحسابه على تويتر نقلا عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إن الجوامع والمساجد ستفتح أبوابها قبل الصلاة بعشرين دقيقة وستغلقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة.

ويوم الاثنين قالت السلطات السعودية إنها سترفع القيود على ثلاث مراحل تنتهي برفع حظر التجول في 21 يونيو حزيران في عموم البلاد باستثناء مدينة مكة.