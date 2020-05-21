وزير تونسي سابق يتهم الرئيس قيس سعيد بالانخراط في خطاب شعبوي يقوم على نظرية المؤامرة

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:20 21/05/2020 حدث بتاريخ: 21:20 21/05/2020

اتهم الوزير التونسي السابق والباحث وأستاذ علم الاجتماع مهدي مبروك في برنامج تلفزيوني اليوم الخميس، الرئيس قيس سعيد بالانخراط في خطاب شعبوي يقوم على الهلوسة ونظرية المؤامرة.

وجاء ذلك تعليقا على سؤال وجه للوزير السابق حول أسباب الخلافات بين مختلف الأحزاب السياسية، وعن الدعوات لأخلقة العمل السياسي، حيث قال: ''كنا نأمل أن يلعب رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا الدور، لكننا فوجئنا بانخراطه في خطاب شعبوي يقوم على الهلوسة ونظرية المؤامرة".واعتبر مبروك الخلافات الحادة بين الأحزاب جزءا من العنف السياسي سببه فقدان الثقة بين السياسيين أنفسهم وبينهم وبين المواطن، مشيرا إلى أن "أخلقة العمل السياسي أصبحت ضرورة اليوم لإرجاع ولو جزء من هذه الثقة".وبيّن أن أشكال العنف السياسي متنوعة في تونس بدءا باستعمال العمل الخيري لغايات سياسية، مرورا بالشتم والسب وتوجيه التهم، وصولا إلى السياحة الحزبية وبيع وشراء النواب والذمم التي تعتبر بدورها من أشكال العنف السياسي.

وأشار إلى أن "أخلقة العمل السياسي تحتاج إلى 3 محطات عمل، أوّلها تشريعي، وتونس اليوم في حاجة إلى إيجاد طريقة لسد أبواب هذا العنف عن طريق التشريعات، تليها مرحلة البناء المؤسساتي للديمقراطية الذي سيحميها على غرار المحكمة الدستورية، ثم الأخلقة".

واعتبر أن السب والشتم، يعود إلى عدم تدرب السياسيين المحليين على التعايش السياسي، ومرورهم بسرعة البرق من الديكتاتورية، إلى الديمقراطية.

وقال: ''ترويض الأفاعي وتحويلها إلى حمام، عملية غير هيّنة وتحتاج قائدا، والرئيس الراحل الباجي قايد السبسي لعب هذا الدور نوعا ما".