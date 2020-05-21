أمريكا تقول إنها توصلت لتفاهم مع السودان حول "حدود" اتفاق يتعلق بالتعويضات

مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:45 21/05/2020 حدث بتاريخ: 19:45 21/05/2020

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية يوم الخميس إن الولايات المتحدة والسودان توصلا لتفاهم عام حول ”حدود“ اتفاق ثنائي في المستقبل يتعلق بالتعويضات عن التفجيرات التي نفذها تنظيم القاعدة بسفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا عام 1998.

وقال تيبور ناجي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف ”الاتفاق النهائي سيعكس قبول السودان للدفع. وسيشمل التعويضات المتصلة بالدعاوى المتصلة أيضا بالمواطنين غير الأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا في تفجيرات السفارتين“.