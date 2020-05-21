لبنان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 1024 حالة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:42 21/05/2020 حدث بتاريخ: 15:30 21/05/2020

أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الخميس تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1024 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"،إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة".

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 663 .

وكان مجلس الوزراء اللبناني أكد أول أمس الثلاثاء ضرورة التشدد في تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد ، عقب جلسة مجلس الوزراء أول أمس :أن "أعداد المصابين بفيروس كورونا في ارتفاع، ويجب التشدد في وضع الكمامات".