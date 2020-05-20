البيت الأبيض: ترامب وماكرون اتفقا على الحاجة الماسة لوقف التصعيد في ليبيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:04 20/05/2020 حدث بتاريخ: 22:05 20/05/2020

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا بواعث القلق حول ”التدخل الأجنبي المتزايد“ في ليبيا و“اتفقا على الحاجة الماسة لوقف التصعيد“.

وأضاف البيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا أيضا التقدم الذي يتحقق في إعادة فتح الولايات المتحدة وفرنسا إضافة إلى الاقتصادات العالمية التي تضررت بفعل إجراءات العزل العام بسبب تفشي وباء كورونا.

وقال ترامب إنه يتطلع لاستضافة زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماع قريبا.