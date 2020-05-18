السعودية: 8 وفيات و2593 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:04 18/05/2020 حدث بتاريخ: 16:56 18/05/2020

اعلنت السعودية اليوم الاثنين تسجيل 8 وفيات بالإضافة إلى 2593 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في ايجاز يومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 320 متوفى و57345 مصابا.

وأشار إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 28748 حالة بعد تسجيل شفاء 3026 حالة جديدة بالمملكة فيما لفت الى ان هناك 237 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة.