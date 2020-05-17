فتح جزئي للمساجد في غزة بعد نحو شهرين من إغلاقها

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:59 17/05/2020 حدث بتاريخ: 17:52 17/05/2020

أعلنت وزارة الأوقاف التابعة لحركة "حماس" في غزة اليوم الأحد عن إعادة فتح المساجد بشكل جزئي في القطاع بعد نحو شهرين من إغلاقها ضمن التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير الوعظ والإرشاد في الوزارة وليد عويضة ، خلال مؤتمر صحفي في غزة ، إنه تقرر فتح المساجد تدريجيا لأداء صلاة الجمعة فقط ابتداء من يوم الجمعة المقبل وإقامة صلاة عيد الفطر وفقا لجملة من الإجراءات والضوابط الوقائية.

وحث عويضة المرضى وكبار السن المصابين بأمراض مزمنة والمنتهي حجرهم الصحي والنساء، والأطفال على أداء صلاة الجمعة في المنازل وتجنب التوجه إلى المساجد.

كما دعا إلى الالتزام بالتباعد بين المصلين، وارتداء الكمامة، وترك المصافحة، واصطحاب سجادة الصلاة، والتباعد عند الدخول والخروج، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق المتوضئات في المساجد.

من جهته ، أفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة باستقرار إجمالي إصابات فيروس كورونا في قطاع غزة عند 20 إصابة منذ نهاية الشهر الماضي تعافى منها 16 حالة ولاتزال أربع حالات مصابة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في الأراضي الفلسطينية، فيما سجلت 7 حالة شفاء.

وأوضحت الكيلة في بيان أن المصاب لشاب من الخليل كان يعمل داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات تستقر عند 555 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 452 حالة بنسبة 81.4 بالمئة.