مصر تقيد حركة المواطنين خلال أسبوع العيد للتصدي لكورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:24 17/05/2020 حدث بتاريخ: 16:25 17/05/2020

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأحد إن حظر التجول للمواطنين سيبدأ الساعة الخامسة بدلا من التاسعة مساء اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 مايو أيار في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا.

كما تقرر إغلاق المحال التجارية والمطاعم والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات تماما خلال الأسبوع المقبل الذي يحل فيه عيد الفطر.

وتقرر إيقاف حركة النقل الجماعى والاتوبيسات والرحلات والتنقل بين المحافظات للحد من فرص انتشار الفيروس.

وقال مدبولي إن مصر ستواصل تطبيق حظر حركة المواطنين اعتبارا من الساعة الثامنة مساء لمدة أسبوعين بعد أسبوع العيد.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه ستكون هناك إجراءات احترازية للتعايش مع كورونا أهمها ضرورة استخدام الكمامة في وسائل المواصلات والمكاتب الحكومية والأماكن المغلقة.

وأوضح مدبولي أنه ستكون هناك عقوبات لمخالفين.