منع تجول كامل في السعودية خلال فترة عيد الفطر

العاصمة السعودية الرياض

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:48 13/05/2020 حدث بتاريخ: 13:50 13/05/2020

أعلنت السعودية أنها ستفرض منع تجول كامل خلال فترة عيد الفطر التي تبدأ نهاية الاسبوع المقبل وتستمر لخمسة أيام، حسبما أفادت وزارة الداخلية، في خطوة تأتي في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتحاول المملكة التي سجلت أعلى معدل من الإصابات في منطقة الخليج بلغ 42925 بينها 264 حالة وفاة، وقف تمدد الفيروس على أراضيها.

وقالت الوزارة في بيان الأربعاء إن الفترة الممتدة بين 23 أيار/مايو و27 أيار/مايو ستشهد "منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة". وتتزامن هذه الفترة مع عطلة عيد الفطر.

وكانت السعودية فرضت الشهر الماضي حظر تجول شامل لكنها عادت وخففت إجراءات الحد من التنقل، باستثناء منطقة مكة المكرمة، مع بداية شهر رمضان قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وسمحت بإعادة فتح المراكز التجارية والمتاجر باستثناء مكة حيث يقع المسجد الحرام، وسط تزايد للحالات فيها على الرغم من حظر التجول الشامل المفروض عليها منذ أسابيع.

وكانت السعودية علّقت أداء العمرة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة وأغلقت المساجد ومنعت صلاة الجمعة.

ولم تعلن حتى الآن عن قرار بشأن موسم الحج نهاية تموز/يوليو حيث يؤدي مئات آلاف الأشخاص سنويا المناسك جنبا إلى جنب.