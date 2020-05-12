السعودية تفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء المملكة خلال عيد الفطر

متطوعون سعوديون يضعون كمامات ويعدون وجبات افطار تقدمها منظمة خيرية في الرياض يوم 10 مايو 2020

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:21 12/05/2020 حدث بتاريخ: 22:30 12/05/2020

قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان يوم الثلاثاء إن المملكة ستفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر خمسة أيام، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه حتى ذلك الحين ستظل الأنشطة الاقتصادية مفتوحة ويُسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) وحتى الخامسة مساء باستثناء مكة التي لا تزال خاضعة لحظر كامل.