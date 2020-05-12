السعودية تفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء المملكة خلال عيد الفطر
قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان يوم الثلاثاء إن المملكة ستفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر خمسة أيام، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه حتى ذلك الحين ستظل الأنشطة الاقتصادية مفتوحة ويُسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) وحتى الخامسة مساء باستثناء مكة التي لا تزال خاضعة لحظر كامل.