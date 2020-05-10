انخفاض في حالات الإصابة بكورونا في مصر

إجراءات العزل مستمرة في مصر

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:26 10/05/2020 حدث بتاريخ: 21:27 10/05/2020

سجلت مصر، الأحد، 436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 9400 حالة، بينما جرى تسجيل 11 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، مما يسجل انخفاضا عن السبت، حيث سجلت مصر 488 حالة.

وأشار البيان اليومي الصادر عن الوزراة إلى خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا.

وأضاف إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.