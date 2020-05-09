تطبيق جديد في الأردن للإبلاغ عن الإصابات المشتبهة بكورونا ومخالفي إجراءات الوقاية

طريق رئيسي فارغ في 18 مارس 2020 في العاصمة الأردنية عمان

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:34 09/05/2020 حدث بتاريخ: 13:36 09/05/2020

أطلق الأردن تطبيقا جديدا يسمح بالإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة لإجراءات الوقاية من وباء كوفيد-19 أو خرق لحظر التجول أو عن أشخاص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

واطلق على التطبيق المجاني اسم "سي رادار" (رادار كورونا) ويمكن للمستخدمين تحميله مجانا على أجهزة "الأندرويد" عبر "غوغل بلاي" على أن يتم توفيره على مجموعة "آبل" الشركة الصانعة لهواتف "آي فون" خلال أيام.

ويعتبر التطبيق ثاني وسيلة تطلقها السلطات بعد الخط الساخن 193 للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة.

وقالت وزارة الصحة في شريط فيديو نشرته على صفحتها على موقع التواصل الأجتماعي (فيسبوك) ويوضح آلية إستخدام التطبيق الجديد، إن "الهدف هو الإبلاغ عن أي تجمعات للأشخاص أو الإشتباه بإصابات بفيروس كورونا مع تحديد موقع التجمعات أو الإصابات".

وأوضحت إنه بموجب التطبيق يتم تحديد نوع التجمع وعدد الأشخاص أو المحلات المخالفة أو وجود كسر لحظر التجول وتحديد الموقع وإرسال الإبلاغ.

واضافت إن على الشخص الذي يقوم بالإبلاغ تسجيل أسمه الثلاثي ورقم هاتفه وملاحظاته وإرسال الإبلاغ. وبحسب الوزارة فإن "الأجهزة المعنية المعنية ستقوم بالتعامل مع هذا البلاغ".

ودعا وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال إيجاز صحافي مساء الجمعة المواطنين إلى "الإبلاغ عن أيّ تجمّعات، أو الاشتباه بحالات إصابة أو مخالطة (...) من باب المسؤوليّة الاجتماعيّة والوطنيّة، وبهدف الحفاظ على صحّتهم وسلامتهم".

وأوضح العضايلة، وهو أيضا المتحدث الرسمي بأسم الحكومة أن "خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قامت باستحداث هذا التطبيق الإلكتروني للتبليغ عن التجمّعات بمختلف أشكالها، أو اشتباه بحالات إصابة، مع إمكانيّة تحديد الموقع بدقّة؛ لتمكين الأجهزة المعنيّة من التعامل معها".

وما زال الأردن بمنأى نسبياً عن تفشٍّ واسع للوباء مع تسجيل 508 إصابة مؤكدة بالفيروس وتسع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

وأعلنت الحكومة الأردنية في 17 آذار/مارس الماضي تفعيل "قانون الدفاع" الذي يفعل فقط في حالات الطوارئ ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشهد الأردن منذ 21 آذار/مارس إجراءات إغلاق شبه تام تشمل حظرا شاملا للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة.

ويسمح للمواطنين بالعمل ضمن شروط وساعات محددة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.