تمديد حظر التجول في العاصمة السودانية عشرة أيام لمواجهة كورونا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:07 08/05/2020 حدث بتاريخ: 22:07 08/05/2020

مددت السلطات السودانية الجمعة حظر التجول الشامل في العاصمة الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية اعتبارا من السبت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما اقترب عدد الإصابات في البلاد من ألف حالة.

وكانت الحكومة فرضت في السادس عشر من نيسان/ابريل الماضي حظر التجول الشامل لمدة ثلاثة أسابيع تنتهي الجمعة.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس لجنة الطوارئ الصحية "من خلال التقييم، قررت اللجنة تجديد وتشديد الحظر المعلن اعتبارا من السبت لمدة عشرة أيام أخرى"، كما نقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا).

كما منع التنقل بين ولايات البلاد المختلفة. وأضاف تاور "يمنع السفر بين العاصمة والولايات في ما بينها".

وأشار الى أن القرار اقتضته الظروف حيث بلغت الحالات منذ آذار/مارس حوالى ألف إصابة من بينها خمسين وفاة.

وكان السودان أعلن في الثالث عشر من آذار/مارس رصد أوّل إصابة بالفيروس ووفاة المصاب.

وأعلن مجلس الوزراء السوداني الأحد إصابة هاشم ابن عوف وزير الدولة في وزارة النقل والبنى التحتيّة السودانيّة بفيروس كوفيد-19.