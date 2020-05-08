قطر: 1311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وشفاء 84 حالة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:39 08/05/2020 حدث بتاريخ: 16:46 08/05/2020

أعلنت قطر اليوم الجمعة تسجيل 1311 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) فيما اكدت الفحوص الطبية تماثل 84 حالة للشفاء.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان انه بذلك يرتفع اجمالي الاصابات الى 20201 حالة موضحه أن أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا.

واضافت انه تم ايضا تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة للوزارة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات.

وذكرت الوزارة انه تم ايضا تسجيل زيادة في عدد الإصابات بين المواطنين والمقيمين ممن خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم الذين أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو في أماكن أخرى.

واوضحت انه تم إدخال الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب وضعية كل حالة.

وكشف عن تسجيل 84 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس (كورونا) إلى 2370 حالة.