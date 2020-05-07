المرصد السوري: 11 قتيلاً من قوات النظام في هجوم لتنظيم داعش في البادية السورية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:14 07/05/2020 حدث بتاريخ: 17:43 07/05/2020

قتل 11 عنصراً من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها الخميس في هجوم نفذه تنظيم داعش في البادية السورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن عناصر من التنظيم المتطرف الذي يختبئون في منطقة صحراوية في شرق ووسط سوريا، "هاجموا آليات تابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في المنطقة الواصلة بين السخنة (ريف حمص الشرقي في وسط سوريا) والشولا" في ريف دير الزور الجنوبي (شرق). ورجح ارتفاع حصيلة القتلى لوجود جرحى في حالات خطرة.