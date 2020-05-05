لبنان يستدعي السفير الألماني في بيروت

صورة أرشيفية للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:16 05/05/2020 حدث بتاريخ: 21:16 05/05/2020

استدعى وزير الخارجية اللبناني السفير الألماني في بيروت، لتفسير قرار برلين الأسبوع الماضي حظر جماعة حزب الله الشيعية على أراضيها، وتصنيف الحركة المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية.

قال مكتب وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، إن الوزير استدعى، اليوم الثلاثاء (5 أيار/مايو 2020)، السفير الألماني في بيروت غيورغ بيرغيلن، وأكد على أن "حزب الله مكون سياسي أساسي في البلاد ويمثل شريحة واسعة من الشعب وجزءا من البرلمان".

ووفق ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، أفاد السفير الألماني بأن "القرار متخذ منذ فترة ودخل حيز التنفيذ أخيرا"، مؤكدا أن "القرار لا يصنف حزب الله إرهابيا إنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية".

يأتي استدعاء حتي للسفير الألماني، بعد أن اتهم زعيم حزب الله حسن نصر الله ألمانيا، أمس الاثنين، بالإذعان للضغط الأمريكي. وندد نصر الله بمداهمة الشرطة لجمعيات مساجد في ألمانيا يشتبه في ارتباطها بحزب الله، الذي قال نصر الله إنه ليس له وجود رسمي في أوروبا. وأضاف أن حكومة لبنان مسؤولة عن حماية مواطنيها في ألمانيا.

ونددت إيران بالتحرك الألماني بينما حثت إسرائيل الدول الأخرى أعضاء الاتحاد الأوروبي على اتخاذ تحرك مماثل.

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد أصدر قرارا الأسبوع الماضي بحظر حزب الله اللبناني، وقامت الشرطة الألمانية بشن حملة أمنية ضد أنشطته.

ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية، ولكن ذلك لا يشمل الجناح السياسي. وأصدرت بريطانيا تشريعا، في فبراير/شباط 2019 قبل أن تنسحب من الاتحاد الأوروبي، يصنف حزب الله منظمة إرهابية.