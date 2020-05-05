مصر تُحمل العائدين الراغبين في الإقامة بفنادق خلال الحجر الصحي نفقات إقامتهم

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:20 05/05/2020 حدث بتاريخ: 18:18 05/05/2020

قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في اجتماع اليوم الثلاثاء إن الدولة ستوفر إقامة مجانية في المدن الجامعية (نُزل طلاب الجامعات) ونُزل الشباب للمصريين العائدين من الخارج خلال فترة الحجر الصحي ومدتها 14 يوما، أما من يرغب من العائدين في الإقامة بفندق فعليه تحمل نفقات إقامته.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد ذكرت في الثاني من أبريل نيسان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر أن يتولى صندوق تحيا مصر لجمع التبرعات دفع تكلفة إقامة المصريين العائدين من الخارج في فنادق خلال فترة الحجر الصحي.

وخصصت وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة عددا من الفنادق والقرى السياحية بمدينة مرسى علم في جنوب البحر الأحمر لاستقبال المصريين العائدين من الخارج لإخضاعهم للحجر الصحي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

ونقل مجلس الوزراء في بيان عن مدبولي قوله إن هناك تنسيقا بين مصر والكويت لإعادة مصريين عالقين هناك وإن طائرات مصرية بدأت اليوم رحلات إعادتهم.

وذكرت مصادر بمطار القاهرة أن طائرة تابعة لمصر للطيران غادرت صباح اليوم الثلاثاء متوجهة إلى الكويت فى بداية جسر جوى لإعادة آلاف المصريين العالقين هناك، وذلك بعد أعمال شغب في مراكز إيواء عمال مصريين في العاصمة الكويتية احتجاجا على طول فترات انتظارهم هناك.

وقالت المصادر إنه سيجري نقل المصريين العائدين إلى بعض المدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحى ضمن إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ونقل البيان عن مدبولي قوله "الدولة قامت بترتيبات كثيرة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تعود إلى وطنها خاصة مع تأكيد وزارة الصحة والسكان ضرورة عزل كل العائدين من الخارج للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد".

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عاطف عبدالفتاح خلال الاجتماع إن توجيهات صدرت إلى السفارات والقنصليات المصرية في الدول التي يوجد بها عالقون لتحديد أعدادهم والراغبين منهم في الإقامة بالفنادق في مدينة مرسى علم الساحلية بمحافظة البحر الأحمر على حسابهم خلال فترة الحجر الصحي المقررة.