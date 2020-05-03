مستشفى تونسي يستخدم روبوت للتواصل مع المرضى بهدف الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا

روبوت في فندق تم تخصيصه لاستيعاب الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض فيروس كورونا في طوكيو اليابان 1 مايو 2020

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:32 03/05/2020 حدث بتاريخ: 21:32 03/05/2020

بدأ مستشفى تونسي باستعمال روبوت لرعاية مرضى فيروس كورونا وتقليل التواصل المباشر بين الطاقم الطبي والمصابين. ويستطيع الروبوت، الذي يتحرك على عجلات، قياس نبضات القلب وفحص الحرارة ومستوى الأكسجين في دم المريض. ويسمح الروبوت للأطباء والأقارب بالاطمئنان على صحة ذويهم من مرضى كوفيد-19 بدون الاقتراب منهم.

لجأت مستشفىعبد الرحمن مامي بولاية أريانة في العاصمة تونس إلى استخدام روبوت لرعاية مرضى فيروس كورونا بهدف تقليل التواصل المباشر بين الطاقم الطبي والمصابين. ويسير الروبوت الطويل على عجلات، وهو قادر على قياس نبضات القلب وفحص الحرارة ومستوى الأكسجين في الدم. وتسمح هذه الآلة للأطباء والأقارب بالاطمئنان على المرضى بدون الاقتراب منهم.

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وقالت الدكتورة نوال الشاوش بسباس، رئيسة قسم أمراض الرئة في المستشفى نفسه إنه "يسمح بتقليل التواصل المباشر مع المريض وبالتالي خطر انتقال العدوى إلى الطاقم الطبيّ".

موقع إلكتروني لحجز مواعيد الزيارات الافتراضية

تسمح شاشة مثبّتة أعلى الروبوت بالتواصل عبر الفيديو مع المرضى الذين باستطاعتهم تمييز ملامح من يتحدث معهم، وهو أمر غير ممكن عند التواصل المباشر بسبب وضع أدوات الحماية.

وتم إنشاء موقع إلكتروني تستعمله العائلات لحجز موعد لإجراء زيارة افتراضية عبر الفيديو مع قريبهم المصاب. وهذا التفاعل مهم وخصوصا أن الزيارات المباشرة ممنوعة لمرضى كوفيد-19.

وصنع الروبوت في تونس من طرف "إينوفا"، وهي شركة ناشئة مقرها في ولاية سوسة الساحلية وسط البلاد.