مصر: مقتل وإصابة من أفراد الجيش في سيناء مؤخرا

أفراد الجيش المصري في سيناء

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:36 03/05/2020 حدث بتاريخ: 19:37 03/05/2020

قال الجيش المصري يوم الأحد إن 15 من أفراده سقطوا بين قتيل وجريح في عمليات نفذها بشبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة، وإن 126 متشددا قتلوا.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان ”نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة أربعة ضباط وثلاثة ضباط صف وثمانية جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية“.

كما جاء في البيان أنه تم ”تنفيذ عدد 22 مداهمة وعدد 16 عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فردا تكفيريا“.

وينشر الجيش تطورات عملياته في سيناء كل بضعة أشهر دون إعلان إطار زمني محدد لها.

وجاء البيان بعد ثلاثة أيام من إعلان الجيش سقوط عشرة من أفراده بين قتيل وجريح في هجوم بالقرب من مدينة بئر العبد في شمال سيناء. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وقالت وزارة الداخلية في وقت لاحق إن 18 متشددا قتلوا في تبادل لإطلاق النار بالقرب من بئر العبد.

وينشط متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء حيث تحارب مصر متشددين منذ سنوات.

وتتهم منظمات معنية بحقوق الإنسان مصر بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات إخلاء قسري وعقاب جماعي في إطار الحملة.

وينفي الجيش هذه الاتهامات ويقول إنه يأخذ بعين الاعتبار أرواح المدنيين خلال عملياته.