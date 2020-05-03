رامي مخلوف قطب الأعمال السوري يقول إن قوات الأمن بدأت في اعتقال موظفين في شركاته

رامي مخلوف

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:52 03/05/2020 حدث بتاريخ: 13:52 03/05/2020

قال رامي مخلوف، قطب الأعمال السوري المفروض عليه عقوبات، اليوم الأحد إن قوات الأمن بدأت في اعتقال موظفين في شركاته المختلفة فيما وصفه بأنه زيادة للضغوط عليه بعد أيام من مطالبة السلطات السورية له بدفع ضرائب ضخمة.

وقال مخلوف في تسجيل فيديو "اليوم بلشت الضغوطات بطريقة غير مقبولة غير انسانية وبلشت الاجهزة الأمنية تعتقل موظفينا".

ومخلوف هو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد ويعتبر بشكل كبير جزءا من الدائرة الداخلية للرئيس. ولدى مخلوف امبراطورية أعمال تتنوع من الاتصالات وحتى العقارات والمقاولات وتجارة النفط. ويقول مسؤولون غربيون إنه لعب دورا كبيرا في تمويل الأسد خلال الحرب.