سلطنة عمان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 2348 حالة

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:59 30/04/2020 حدث بتاريخ: 11:00 30/04/2020

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الخميس تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 2348حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إن الاصابات تشمل 39 حالة لعمانيين، و35 حالة لغير عمانيين.

وأشار البيان إلى أن 495 مصابا قد تماثلوا للشفاء، لافتا إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 10 حالات.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .