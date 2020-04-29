بومبيو يطالب الزعماء العراقيين بالتخلي عن نظام المحاصصة الطائفية لتشكيل حكومة

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:07 29/04/2020 حدث بتاريخ: 20:07 29/04/2020

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن على الزعماء العراقيين ترك نظام المحاصصة الطائفية وتقديم تنازلات للمساعدة على تشكيل حكومة وتعزيز العلاقة الثنائية بين واشنطن وبغداد.

كان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف في وقت سابق من الشهر الحالي رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تٌكلف بهذه المهمة في غضون عشرة أسابيع فقط فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.