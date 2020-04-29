السلطات السورية تفرج عن سبعة سجناء أردنيين

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:30 29/04/2020 حدث بتاريخ: 18:02 29/04/2020

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الأربعاء عن قيام السلطات السورية بالإفراج عن سبعة سجناء أردنيين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز في بيان إن "السلطات المعنية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة استجابت مشكورة لطلب الأردن بالإفراج عن الأردنيين الموقوفين، ما أسفر عن إطلاق سبعة منهم".

وأوضح إن السجناء "جرى نقلهم إلى المملكة صباح اليوم (الأربعاء) عبر إجراءات راعت الاحتياطات الوقائية ضد جائحة كورونا حيث سيمضون فترة الحجر الصحي في أماكن حجر".

وأعرب الفايز عن شكر بلاده ل"تعاون وزارة الخارجية السورية والجهات السورية المعنية في متابعة هذه القضية وعلى قرارها الإفراج عن المواطنين، بما ينسجم مع العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين".

ولم يذكر الفايز الأسباب التي دعت السلطات الأمنية السورية إلى سجن هؤلاء الأردنيين أو عدد الأردنيين الموجودين في السجون السورية.

وقال إن "وزارة الخارجية مستمرة في أداء واجبها بمتابعة اوضاع المواطنين الأردنيين في الخارج كافة وإنها تقوم بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية وتبذل كل جهد متاح لحل قضايا الموقوفين والمسجونين الأردنيين في الخارج".

والاردن من الدول العربية القليلة التي لم تغلق سفارتها لدى دمشق كما تواصل سفارة دمشق في عمان عملها.

وتشترك المملكة مع سوريا بحدود برية يزيد طولها على 370 كيلومترا.

وأعاد الأردن وسوريا فتح معبر جابر نصيب الحدودي الرئيسي بينهما في 15 تشرين الأول/اكتوبر من عام 2018.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1,3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.