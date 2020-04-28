وزارة الدفاع التركية: قنبلة تقتل ما لا يقل عن 40 مدنيا في عفرين بشمال سوريا

وزارة الدفاع التركية

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:43 28/04/2020 حدث بتاريخ: 22:45 28/04/2020

قالت وزارة الدفاع التركية إن ما لا يقل عن 40 مدنيا من بينهم 11 طفلا لقوا حتفهم لدى تفجير قنبلة في شاحنة نفط في بلدة عفرين بشمال سوريا يوم الثلاثاء منحية باللوم في الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على تويتر إن الانفجار وقع في منطقة مزدحمة في وسط عفرين. وبثت الوزارة مقطعا مصورا يظهر دخانا أسود يتصاعد في الهواء في حين سُمعت في الخلفية أصوات أبواق سيارات الإسعاف والشرطة .

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية على صلة بنشطاء أكراد على أراضيها وشنت عمليات عسكرية في شمال سوريا لإبعادها عن حدودها.

وقال الجيش التركي إن قوات سورية متحالفة معها سيطرت على عفرين، وهي منطقة تقطنها أغلبية كردية، من وحدات حماية الشعب في هجوم كبير في مارس آذار عام 2018.

وكان تفجير يوم الثلاثاء من أعنف التفجيرات التي شهدتها المنطقة التي تسيطر عليها قوات مدعومة من تركيا. وكثيرا ما تلقي أنقرة اللوم على وحدات حماية الشعب في الهجمات لكن الوحدات تقول إنها لا تستهدف مدنيين.