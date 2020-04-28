السعودية: ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 152 والإصابات تتجاوز 20 الفا

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:16 28/04/2020 حدث بتاريخ: 17:28 28/04/2020

علنت السعودية اليوم الثلاثاء ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى 152 حالة فيما زاد إجمالي الإصابات ليتجاوز 20 ألفا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في ايجاز يومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت إلى 152 شخص بعد تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة.

وأضاف ان اجمالي الحالات في المملكة ارتفع ليصل الى 20077 حالة بعد تسجيل 1266 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وأوضح ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 2784 حالة حيث تم تسجيل تعافي 253 حالة جديدة بالمملكة فيما أشار الى ان هناك 118 حالة تتلقى العناية الطبية المكثفة.