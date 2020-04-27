حفتر يعلن إلغاء الاتفاق السياسي استجابة لإرادة الشعب

المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي

كتب بواسطة: %s روسيا اليوم المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 22:24 27/04/2020 حدث بتاريخ: 22:24 27/04/2020

أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي اليوم الاثنين، إلغاء العمل بالاتفاق السياسي للتسوية في بلاده، معتبرا أنه أصبح جزءا من الماضي.

وقال حفتر في كلمة وجهها للشعب الليبي: "حماية حقوق الشعب الليبي ستكون من أولويات الجيش، الذي سيكون رهن إشارة الشعب".

وأضاف: "نقبل تفويض الشعب الليبي لإرداتنا، نحن بدورنا سنستكمل مسيرة النصر وتحرير البلاد من الإرهاب".

وشدد على أنه "رغم ثقل الأمانة نعلن قبولنا لإرادة الشعب و قبول تفويضه لنا في الدفاع عن حقوقه".

وتشهد ليبيا تنازع حكومتين على الشرعية في البلاد، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس برئاسة فايز السراج، وحكومة مؤقتة تتخذ من مدينة طبرق شرقي البلاد مقرا لها، وتحظى بدعم من المشير خليفة حفتر الذي تسعى القوات التابعة له منذ أبريل الماضي، للسيطرة على العاصمة الليبية.