السماح للأردنيين باستخدام سياراتهم خلال النهار في تخفيف جديد لحظر التجول

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:01 27/04/2020 حدث بتاريخ: 18:06 27/04/2020

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الإثنين السماح للاردنيين باستخدام سياراتهم من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، في تخفيف جديد لحظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ في 21 آذار/مارس الماضي في إطار التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال العضايلة، وهو أيضا الناطق الرسمي بإسم الحكومة في مؤتمر صحافي "تقرر اليوم (الإثنين) السماح للمواطنين بإستخدام مركباتهم الخاصة ما بين الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً، داخل المحافظة فقط، اعتباراً من الأربعاء المقبل وفق ضوابط وشروط تراعي السلامة العامة وتمنع الازدحام والتهافت".

واوضح أنه "سيتمّ تنظيم استخدام المركبات الخاصّة وفقاً لأرقامها الفرديّة والزوجيّة، بحيث تبدأ يوم الأربعاء عمليّة السماح باستخدام المركبات ذات الأرقام الفرديّة، على أن لا يزيد عدد المتواجدين في المركبة عن شخصين".

وشدد على أن "التنقّل بين المحافظات متاح للأشخاص المصرّح لهم فقط".

وسمحت الحكومة في 25 آذار/مارس الماضي للأردنيين بالخروج من منازلهم سيرا فقط للتسوق من المتاجر والافران والصيدليات القريبة ولمدة ثماني ساعات يوميا.

وما زال الأردن بمنأى نسبياً من تفشي الوباء مع تسجيله 449 إصابة مؤكدة بالفيروس وسبع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

وقررت الحكومة الأردنية الأحد استمرار تعطيل عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة حتى نهاية شهر رمضان في إطار جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ.

وفرضت الحكومة في 21 من الشهر الماضي حظرا شاملا للتجول في عموم المملكة ضمن إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وخفّفت السلطات لاحقا من الحظر فسمحت لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سمحت للمواطنين بالخروج سيرا للتبضع من البقالات والمحال القريبة من أماكن سكنهم.

كما خففت الحكومة إجراءات حظر التجول في ست محافظات هي العقبة والطفيلة ومعان والكرك واربد والمفرق والتي لم تسجل في خمس منها أي إصابات بفيروس كورونا.

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

وأوقفت عمّان في 17 آذار/مارس الرحلات الجوية من المملكة وإليها وعلّقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والدينية وأغلقت صالات السينما والمطاعم للحد من انتشار الفيروس.