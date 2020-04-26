نتنياهو "واثق" من موافقة أمريكا على ضم أجزاء بالضفة الغربية خلال شهرين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:40 26/04/2020 حدث بتاريخ: 22:58 26/04/2020

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ثقته يوم الأحد في أن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل موافقتها خلال شهرين للمضي قدما في الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وعبر الفلسطينيون عن سخطهم تجاه خطط إسرائيل لإحكام قبضتها أكثر على أرض استولت عليها في حرب عام 1967 وهي أراض يسعون لإقامة دولة عليها.

كان نتنياهو، لدى إعلانه الاتفاق مع منافسه بيني جانتس الأسبوع الماضي لتشكيل حكومة وحدة، قد حدد الأول من يوليو تموز لبدء مناقشات في الحكومة بشأن بسط سيادة إسرائيل على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وضم منطقة غور الأردن تماما.

وطبقا لاتفاق نتنياهو وجانتس فإن مثل هذه الخطوة تتطلب الاتفاق مع واشنطن.

وفي رسالة مصورة يوم الأحد موجهة لجماعة مسيحية مؤيدة لإسرائيل في أوروبا، وصف نتنياهو الخطة الأمريكية للسلام التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب في يناير كانون الثاني بأنها وعد بالاعتراف بسلطة إسرائيل على أراضي مستوطنات الضفة الغربية.

وقال نتنياهو للجنة الأوروبية من أجل إسرائيل ”في غضون شهرين من الآن، أنا على ثقة من أن هذا الوعد سيُنفذ“.

ولم يصدر الفلسطينيون حتى الآن أي تعليق على تصريحات نتنياهو.