السعودية تمدد تعليق الرحلات الدولية والداخلية حتى إشعار آخر

موظفو وزارة الصحة السعودية يقومون بفحص المسافرين القادمين من الصين

كتب بواسطة: %s سبوتنيك المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:07 26/04/2020 حدث بتاريخ: 17:08 26/04/2020

قال متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، إن السعودية مددت تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية حتى إشعار آخر باستثناء الحالات الطارئة وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة"واس"، أن خدمات القطارات والحافلات وسيارات الأجرة ستبقى أيضا معلقة وسيواصل موظفو الحكومة العمل من المنزل.

​وسجلت المملكة 1223 حالة إصابة جديدة بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع إجمالي الإصابات فيها إلى 17522.

وتتصدر السعودية والإمارات وقطر الدول العربية بعدد حالات الإصابة بـ "كوفيد 19"، فيما تأتي المملكة في المركز الرابع عربيا بعدد الوفيات خلف الجزائر ومصر والمغرب.

وعالميا، يتجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس 2.9 مليونا، فيما بلغ عدد الوفيات 203796 حالات.